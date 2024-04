Serie C, la gara tra Pro Sesto e Vicenza verrà conclusa mercoledì 10 aprile

La Lega Pro, con un nota ufficiale, ha comunicato che la gara valida per il 34° turno di campionato tra Pro Sesto e Vicenza, che era stata sospesa a causa delle avverse condizioni metereologiche, le quali avevano portato all’impraticabilità del campo, sarà recuperata in data 10 aprile, con calcio d’inizio alle ore di 18:00. Si ripartirà dal decimo minuto del secondo tempo, con il risultato che reciterà 1-0 in favore della squadra lombarda. Questo il comunicato:

“Il Presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico, preso atto della sospensione della gara Pro Sesto-L.R. Vicenza della 15a giornata di ritorno del Campionato Serie C NOW decretata dall’arbitro al 10° minuto del secondo tempo regolamentare per impraticabilità del terreno di giuoco, sul risultato di 1-0; dispone che la prosecuzione della gara Pro Sesto-L.R. Vicenza venga effettuata nella data e con l’orario di seguito riportato: PRO SESTO – L.R. VICENZA Mercoledì 10 APRILE 2024 Ore 18.00”.

Foto: logo Serie C