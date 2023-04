Serie C: la FeralpiSalò stacca il pass per la B, il Pordenone crolla in casa. Il Lecco vince e convince. Nel girone C la Turris vince il derby mentre il Foggia domina

Sono appena terminate le sfide del tardo pomeriggio di Serie C. In campo il girone A e C. La FeralpiSalò stacca il pass per la B vincendo 1-0 con la Triestina. Il Lecco non stecca e batte 2-1 la Pro Patria, con lo stesso risultato la Virtus Verona in rimonta nel finale batte l’Albinoleffe. Il Pordenone invece perde 0-1 in casa contro la Pro Vercelli, permettendo così la festa alla FeralpiSalò.

Nel girone C invece la Turris vince il derby contro l’Avellino nel finale grazie ad un gol di Contessa. Il Foggia vince in scioltezza 3-0 contro il Giugliano e il Monopoli espugna Potenza 1-2. Pareggi invece per Picerno-Messina (0-0) e Juve Stabia-Fidelis Andria (1-1)

