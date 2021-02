Serie C: Juve U23 a valanga, Avellino di misura sul Palermo. I risultati delle gare delle 15

La Juventus U23 dilaga contro il Livorno, finisce 5-0 per i bianconeri. Nel girone B continua il suo rullino di marcia il Sudtirol, 2-1 a Gubbio. Nel girone C spicca il successo di misura dell’Avellino sul Palermo.

Ecco i risultati della giornata di Serie C odierna:

GIRONE A

Novara-Alessandria 2-1 (giocata alle 12.30)

Giana Erminio-Albinoleffe 0-1

Grosseto-Pergolettese 2-2

Juventus U23-Livorno 6-0

Renate-Pontedera 0-0