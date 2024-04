Serie C, il Vicenza vince a Mantova (già in B). La Casertana batte il Picerno, la Turris vince a Latina

Concluse le gare di Serie C delle ore 18.30. Nel girone A, il Vicenza vince a Mantova (già in B). Nel girone C, la Casertana batte il Picerno, nello spareggio per il quarto posto. In zona salvezza, la Turris vince a Latina e inguaia il Catania.

Questi i risultati:

Girone A

Mantova-Vicenza 1-2

2′ e 3′ Ronaldo (V), 53′ Burrai (M)

Girone B

Carrarese-Rimini 3-0

12′ Zuelli, 82′ rig. Capello, 84′ aut. Semeraro

Gubbio-Pontedera 0-0

Girone C

Casertana-Picerno 2-1

45’+1′ Curcio (C), 58′ Murano (P), 81′ rig. Montalto (C)

Latina-Turris 1-2

9′ Cocetta (T), 42′ Mazzocco (L), 85′ Pugliese (T)

Foto: logo Serie C