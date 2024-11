Serie C, il Trento stende la FeralpiSalò all’88’ (3-2). Vincono anche Pro Vercelli e Giana Erminio

Si sono appena concluse le sfide della serata di Serie C. Vittoria di misura della Pro Vercelli sull’Alcione e della Giana Erminio sul campo della Triestina. Spettacolo vero, invece, sul campo del Trento con i padroni di casa che s’impongono 3-2 sulla Feralpisalò. Leoni del Garda in vantaggio con Pilati e gialloblù che ribaltano in 3′ con Giannotti e Di Carmine ad inizio ripresa; al 59′ nuovo pari ospite con Balestrero e rete decisiva su calcio di rigore da parte di Anastasia.

Girone A

Pro Vercelli-Alcione 1-0

Trento-Feralpisalò 3-2

38′ Pilati (F), 49′ Giannotti (T), 51′ Di Carmine (T), 59′ Balestrero (F), 88′ rig. Anastasia (T)

Triestina-Giana Erminio 0-1

87′ Avinci

Foto: Serie C Logo