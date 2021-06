Serie C, il Teramo conferma l’iscrizione. Il comunicato

C’erano dubbi sull’iscrizione del Teramo al prossimo campionato di Serie C con le dichiarazioni del presidente Iachini avevano allarmato i tifosi. Nella giornata di oggi, la società attraverso un comunicato, ha annunciato di aver completato l’iter per l’iscrizione. “La S.S. Teramo Calcio rende noto di aver provveduto in data odierna, a ratificare la domanda di iscrizione al prossimo campionato di Serie C 2021/22, depositando attraverso il segretario Massimo Spinozzi presso la sede della Lega Pro a Firenze, la fideiussione richiesta e tutta la documentazione associata, avendo già provveduto nei giorni scorsi al pagamento degli emolumenti necessari”.

