Serie C, il Taranto vince 2-0 a Brindisi. Decidono le reti di Zonta e Bifulco

È appena terminata l’unica partita delle 18:30 di Serie C, in campo il girone C, dove il Taranto si è imposto per 2-0 in casa del Brindisi. Gli uomini di Eziolino Capuano hanno colpito con due reti a ridosso del finale di primo tempo con le reti al 39′ di Zonta e al 47′, in pieno recupero, di Bifulco. Il Taranto sale così a quota 53 punti. Discorso ben diverso per il Brindisi che resta a quota 15 punti, sempre più all’ultimo posto del girone C:

Foto: Logo Serie C