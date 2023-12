Serie C, il Taranto vince 1-0 contro il Monopoli. Parità tra Francavilla e Audace Cerignola (3-3)

Si sono appena concluse le sfide della sera di Serie C, in campo il girone C. Il Taranto batte di misura il Monopoli grazie a un gol a fine primo tempo firmato da Antonini Lui che proietta i suoi a quota 29 punti agganciando Benevento e Crotone. L’Audace Cerignola infatti va avanti di due reti nella prima mezzora di gioco – Malcore e Ruggiero – facendosi poi recuperare e sorpassare dalla Virtus Francavilla trascinata da Polidori (autore di una doppietta). Nel finale del secondo tempo però accade di tutto con Coccia prima e Monteagudo poi che si fanno espellere. Pesantissimo il rosso del difensore argentino che concede il rigore decisivo, trasformato ancora da Malcore, per il 3-3 finale.Di seguito i risultati:

Girone C

Taranto – Monopoli 1-0

Virtus Francavilla – Audace Cerignola 3-3

Foto: Serie C