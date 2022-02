Serie C: il Sudtirol non si ferma. Risale la Triestina. Cade il Renate

Si sono giocate alcune gare di Serie C, dei gironi A e B, con inizio alle 14.30. Nel girone A, il Sudtirol non si ferma e conferma la vetta dopo il successo per 2-0 sulla Giana Erminio.

Vince anche la Triestina, cade il Renate.

Questi i risultati, con le prossime gare in programma alle 18 e alle 21.

GIRONE A

Giana Erminio-Sudtirol 0-2

Renate-AlbinoLeffe 0-2

Triestina-Virtus Verona 2-1

GIRONE B

Grosseto-Viterbese 0-1

