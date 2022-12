Serie C, il Sangiuliano batte il Padova (1-0). Cade il Pescara contro la Virtus Francavilla (3-2)

Sono appena terminate le sfide di questa sera di Serie C, in campo il girone A e C. Partiamo dal primo, dove il Sangiuliano City ha battuto di misura il Padova. Nel girone C, invece, in mezzo a quattro pareggi per 0-0, il Pescara cade per 3-2 in casa della Virtus Francavilla.

GIRONE A

Sangiuliano City – Padova 1-0

GIRONE C

Avellino – Juve Stabia 0-0

Potenza – Audace Cerignola 0-0

Turris – Fidelis Andria 0-0

Virtus Francavilla – Pescara 3-2

Viterbese – Gelbison 0-0

Foto: Twitter Logo Lega Pro Serie C