Serie C, il Renate vince 2-0 contro il Mantova. Parità in Lucchese-Arezzo e Pescara-Entella

Con la serata odierna, si è definitivamente conclusa la trentacinquesima giornata del campionato Serie C. Il Mantova – già promosso in Serie B – ha perso 2-0 in casa del Renate. Nel girone C fa festa la Juve Stabia, con la formazione campana promossa in Serie B dopo il pari odierno contro il Benevento. In campo anche due match del Girone B: l’Arezzo si fa raggiungere dalla Lucchese quasi allo scadere, a reti bianche, invece, Pescara-Entella.

Girone A

Renate – Mantova 2-0

Girone B

Lucchese – Arezzo 1-1

Pescara – Entella 0-0

Girone C

Benevento – Juve Stabia 0-0

Foto: Logo Serie C