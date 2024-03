Serie C: il Potenza fa suo il derby. Battuto 1-0 il Picerno

È terminato il posticipo della 32^ giornata del Girone C di Serie C. Il Potenza ha vinto il derby sul Picerno grazie alla rete di Armini al minuto 17.

Un gol importante per il Potenza che vince con merito la gara, ottenendo 3 punti che portano il Potenza a 40 punti, allontanandosi dalla zona playout. Il Picerno manca l’aggancio al terzo posto.

Foto: logo Serie C