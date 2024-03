Serie C, il Pontedera vince al 93′ in casa della Vis Pesaro. Parità in Fermana-Olbia e Juventus U23-Gubbio

Sono terminate le sfide delle 16.15 di Serie C. Una sola vittoria in questo pomeriggio del girone B, con il Pontedera che passa al 93′ in casa della Vis Pesaro. Terminano in parità, invece, Fermana-Olbia e Juventus U23-Gubbio. Di seguito i risultati.

Girone B

Fermana – Olbia 2-2

Juventus U23 – Gubbio 2-2

Vis Pesaro – Pontedera 0-1

Foto: Logo Serie C