Serie C, il Pisa rimonta la Pro Vercelli: 2-1 e aggancio in classifica

Il Pisa supera la Pro Vercelli in rimonta nel recupero della 9a giornata di Serie C, girone A. I piemontesi passano in vantaggio al 24′ con Morra, poi nel finale l’autogol di Milesi (80′) e il sigillo di Birindelli (89′) regalano il successo ai nerazzurri. Quinta vittoria nelle ultime sei gare per il Pisa, che aggancia in classifica proprio la Pro Vercelli, alla terza sconfitta di consecutiva.

Serie C – Gruppo A

Cuneo-Entella 2-0 (Carte, Emmausso)

Siena-Pistoiese 2-3 (D’Ambrosio, Gliozzi – Luperini 2, El Kaouakibi)

Pisa-Pro Vercelli 2-1 (aut. Milesi, Birindelli – Morra)