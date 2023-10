Serie C, il Pineto vince 1-0 contro il Pescara. Parità tra ACR Messina e Casertana (1-1)

Nel girone B il Pineto ha fatto la storia: la squadra abruzzese neopromossa in Serie C ha infatti battuto per 1-0 il più quotato e blasonato Pescara. A decidere il derby una rete di Gambale a metà ripresa. Solo pari invece fra ACR Messina e Casertana nel Girone C: siciliani avanti poco dopo l’ora di gioco con un’autorete di Anastasio e raggiunti al 77° da Damian. Un pari che muove la classifica, ma non allontana nessuna delle due squadre dalla zona retrocessione

Pineto-Pescara 1-0

74’ Gambale

ACR Messina-Casertana 1-1

66’ aut. Anastasio (M), 77’ Damian (C)

Foto: Logo Serie C