Serie C, il Pineto ferma la Ternana. Vince l’Audace Cerignola, parità tra Lecco e Novara

Sono terminati i tre anticipi di Serie C della ventitreesima giornata di campionato. Nel Girone A pareggio per 1-1 fra Lecco e Novara in una gara dove succede tutto nella prima mezzora coi lombardi che si portano avanti con Kritta e vengono raggiunti da Ongaro. Lasorpresa arriva dal Girone B dove la Ternana perde la seconda gara stagionale inchinandosi a un Pineto, gol di Chakir al 50′, in grande forma che fa un favore alla Virtus Entella che ora potrebbe allungare ulteriormente in vetta alla classifica. Nel Girone C successo dell’Audace Cerignola che approfitta al meglio di un Giugliano rimasto in dieci a fine primo tempo sul risultato di 1-1. A decidere la gara ci pensano Coccia e Volpe nella ripresa.

Foto: Logo Serie C