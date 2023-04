Serie C: il Piacenza ferma la Pro Sesto. Nel girone C il Taranto batte il Pescara. Il Crotone crolla in casa e il Latina mette nei guai la Gelbison

Sono appena terminate le sfide del primo pomeriggio di Serie C. In campo il girone A e C. Partiamo dal primo girone, dove il Piacenza a sorpresa batte la Pro Sesto per 1-0, colpo esterno del Padova che a Trento vince 0-1. Il Mantova invece trova i tre punti in casa battendo in rimonta 2-1 il Renate. Mentre Novara e Arzignano si dividono la posta in palio pareggiando 1-1. Nel girone C il Taranto di Ezio Capuano batte il Pescara 3-0 ipotecando la salvezza, il Crotone crolla in casa contro l‘Audace Cerignola per 0-1 mentre il Latina complica la corsa salvezza della Gelbison battendo i campani per 2-0.

Foto: Twitter Logo Lega Pro Serie C