Serie C, il Pescara cade ancora: vince il Taranto 2-0. Decidono Manetta e Tommasini

Si chiude il colpo del Taranto in casa del Pescara la diciassettesima giornata di Serie C. Entrambe le reti sono arrivate nel finale di primo tempo, grazie ai guizzi di Manetta e Tommasini. Nella ripresa reazione sterile degli adriatici che hanno chiuso in nove a causa dell’espulsione di Kraja e all’infortunio di Palmiero a cambi esauriti. Terza sconfitta consecutiva per il Pescara.

Foto: Taranto Instagram