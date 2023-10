Serie C, il Perugia vince 2-1 contro l’Entella. Vincono anche Benevento, Cesena e Arezzo

Sono appena terminate le sfide della sera di Serie C. Nel Girone B vittorie per Arezzo, Cesena e Perugia, nel big match contro la Virtus Entella. Pareggio tra Vis Pesaro e Rimini. Nel Girone C, invece, Benevento vittorioso sul Potenza.

Girone B

Arezzo – Gubbio 1-0

Cesena – Carrarese 2-1

Perugia – Entella 2-1

Vis Pesaro-Pineto 1-1

Girone C

Benevento – Potenza 1-0

Foto: Logo Serie C