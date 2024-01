Serie C, il Perugia passa in casa del Pescara al 93′. Decide l’autorete di Di Pasquale

La ventunesima giornata di Serie C si chiude con la vittoria in extremis del Perugia sul campo del Pescara. Nel primo tempo infatti la squadra di casa è andata vicina al vantaggio con Vergani che però si è fatto ipnotizzare dagli undici metri da Adamonis, mentre nel finale è arrivato l’annullamento del gol di Sylla per gli ospiti. Nella ripresa occasioni da ambo le parti, ma risultato che resta inchiodato sul pari fino al terzo minuto di recupero quando Di Pasquale interviene in maniera maldestra su un cross dalla sinistra di Kouan e batte il proprio portiere. All’ultimo minuto poi altre emozioni con l’espulsione, doppio giallo, di Iannoni del Perugia.

Foto: Logo Serie C