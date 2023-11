Serie C, il Perugia cade ad Ancona. Quarto successo di fila per la Casertana

Si sono concluse le gare delle gare delle 20.45 in Serie C. Il Perugia cade ad Ancona. Quarto successo di fila per la Casertana.

GIRONE A

Atalanta U23-Fiorenzuola 1-0

51′ Ceresoli

GIRONE B

Ancona-Perugia 2-1

46′ Saco (A), 60′ Peli (A), 88′ Seghetti (P)

GIRONE C

Casertana-Turris 1-0

18′ Montalto

