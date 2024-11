Serie C, il Padova vola, il Taranto, dopo l’Avellino, batte anche il Cerignola

Concluse le gare di questa sera in Serie C. Nel girone A, il Padova continua a volare. Battuto il Novara 2-1. Nel girone C, clamorosa impresa del Taranto che dopo l’Avellino, batte anche la seconda in classifica, l’Audace Cerignola. Taranto che è in una situazione economica e societaria deficitaria con stipendi arretrati da mesi.

Questi i risultati:

Girone A

Padova-Novara 2-1

11′ Bortolussi (P), 44′ Capelli (P), 75′ Lorenzini (N)

Girone C

Taranto-Audace Cerignola 1-0

88′ Fabbro

Turris-Team Altamura 1-1

59′ rig. Leonetti (TA), 82′ Pugliese (T)

