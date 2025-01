Serie C, il Padova vince contro l’Alcione Milano. Cade il Monopoli, la Torres ribalta il Campobasso

Sono terminate le gare di Serie C iniziate alle 15.00. Nel Girone A, spiccano i successi esterni dell’AlbinoLeffe a Crema e del Trento ad Arzignano, mentre l’Alcione Milano, in dieci dal 22′ per l’espulsione di Stabile, cade in casa contro la capolista Padova.

Nel Girone B, la Pianese ha battuto il Pescara 3-2 nonostante il tentativo di rimonta degli abruzzesi. Il Delfino ha perso anche mister Baldini e il suo vice Nardini, espulsi. Ribaltone anche a Sassari, dove la Torres ha superato il Campobasso 2-1 dopo che i molisani, avanti nel primo tempo, sono rimasti in nove per due espulsioni.

Nel Girone C, continua la striscia positiva della Juventus Next Gen: ottavo risultato utile consecutivo con il successo ai rigori contro la capolista Monopoli, ora raggiunta in vetta dal Benevento, che ha una gara in meno.

