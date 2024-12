Serie C, il Padova batte l’Atalanta Under 23 nel recupero e sale a +5 sul Vicenza

Il Padova batte 3-1 l’Atalanta U23 nel recupero della 15esima giornata del Girone A di Serie C. Ai biancoscudati basta un tempo per archiviare la pratica: al 17′ Bortolussi realizza un rigore conquistato da Capelli, tre minuti dopo Perrotta fa 2-0 e al 34′ Fusi chiude virtualmente i conti con un’ora di anticipo. Nella ripresa, gli ospiti reagiscono e trovano il gol con Del Lungo. Il Padova sale a quota 35, a +5 sul Vicenza secondo in classifica mentre i bergamaschi restano al sesto posto, in coabitazione con il Lumezzane, con 26 punti.

Foto: twitter Serie C