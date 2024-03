Serie C, il Monterosi ferma sul pari il Benevento. La Juventus U23 sbanca Arezzo. Taranto sconfitto dalla Casertana

Si sono concluse le sei partite di Serie C, valide per la 34esima giornata, che si sono disputate alle ore 14:00. Nel girone A il Trento raggiunge sul pari l’AlbinoLeffe negli ultimi istanti di gara. Nel girone B la Juventus U23 batte l’Arezzo di misura in trasferta. Successo esterno anche per il Sestri Levante, sul campo dell’Olbia. Nel girone C la Casertana supera, di fronte al proprio pubblico, il Taranto. Il Monopoli piega il Sorrento. Non va oltre l’1-1 il Benevento, impegnato con il Monterosi Tuscia, regalando alla Juve Stabia la possibilità di allungare ulteriormente in vetta alla classifica. Questi tutti i risultati finali delle sei gare disputatesi in questo primo pomeriggio:

GIRONE A

AlbinoLeffe-Trento 2-2

GIRONE B

Arezzo-Juventus U23 0-1

Olbia-Sestri Levante 1-2

GIRONE C

Casertana-Taranto 1-0

Monopoli-Sorrento 1-0

Monterosi Tuscia-Benevento 1-1

Foto: logo Serie C