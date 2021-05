Serie C, il Matelica ridotto all’osso con il Renate: 12 tesserati assenti per Covid

Per la gara di ritorno della fase nazionale dei play-off, il Matelica domani alle ore 17:30 al Città di Meda il Renate per staccare il pass per il turno successivo.

All’andata nelle Marche la sfida si è conclusa 1-1. Il Matelica è costretto quindi a vincere per andare avanti.

La compagine marchigiana è però ridotta all’osso, con soli 17 convocati, tra cui alcuni elementi della primavera e ben 12 calciatori indisponibili per il Covid.

La gara è confermata e non c’è possibilità per il Matelica di poter recuperare gli indisponibili.

Foto: Sito Lega Pro