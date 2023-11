Serie C, il Mantova vince 3-2 in casa del Fiorenzuola. Reti inviolate in Lumezzane-Legnago e Triestina-Pro Sesto

Vittoria con brivido per il Mantova capolista del Girone A di Serie C. La squadra di Possanzini infatti si porta addirittura sul 3-0 dopo poco più di mezz’ora sul campo del Fiorenzuola, ma non riesce a gestire al meglio il vantaggio rischiando una clamorosa rimonta per mano di Potop e Alberti. Finisce 3-2 per i virgiliani nell’unica gara con gol delle tre in programma. A Lumezzane e Trieste infatti vanno in scena due 0-0 che spostano poco la classifica e, soprattutto il secondo, fa felice il Mantova che allunga sulla Triestina seconda.

Foto: Logo Serie C