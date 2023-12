Serie C, il Mantova sbanca Vicenza e continua a volare. Pari tra Picerno e Casertana

L’Immacolata ha visto scendere in campo alcune squadre di Serie C, che hanno aperto il weekend di terza serie. Nel girone A, continua la marcia inarrestabile del Mantova di Possanzini, corsaro per 0-2 al “Menti” di Vicenza nel big match di giornata. Le reti di Radaelli e Galuppini condannano i berici ad un pesante ko e lanciano sempre più in alto la capolista (ora a quota 41, momentaneamente a +7 sul Padova secondo). Nel girone C, finisce in parità (0-0) la sfida tra Picerno e Casertana. Di seguito i risultati del venerdì di Serie C.

Girone A:

Legnago Salus-Novara 1-1

Lumezzane-Pro Sesto 1-1

Pro Patria-Alessandria 1-1

Pro Vercelli-Trento 2-0

Renate-Albinoleffe 0-2

Fiorenzuola-Arzignano 0-0

Vicenza-Mantova 0-2

Pergolettese-Virtus Verona 2-1

Girone C:

Picerno-Casertana 0-0

