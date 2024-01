Serie C, il Mantova blinda la vetta: 5-0 in casa del Padova. Vittoria esterna anche per il Pro Vercelli

Sono appena terminate le sfide della serata di Serie C, in campo il girone A. Il Mantova blinda la vetta con un’autentica prova di forza in casa del Padova (al secondo posto) con un rotondo 0-5. Vittoria esterna anche per il Pro Vercelli che passa per 3-0 in casa del Lumezzane.

Padova – Mantova 0-5

Lumezzane – Pro Vercelli 0-3

Foto: Serie C Logo