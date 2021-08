Serie C, il Latina chiede il rinvio del campionato

Il Latina ha chiesto ufficialmente alla Lega Pro il rinvio di dieci giorni della prima gara di Coppa Italia e della prima di campionato a Palermo, le cui due partite sono state già programmate per il 22 e 29 agosto prossimo. Lo comunica il club pontino sul proprio sito. Il 7 agosto la Figc ha integrato gli organici di serie C, concedendo la relativa licenza del campionato professionistico al Latina Calcio 1932 per il campionato della stagione 2021/22 e di ammettere la società nerazzurra alla partecipazione del medesimo campionato.

Era attesa da giorni la notizia in piazzale Prampolini, proprio in virtu’ della ulteriore graduatoria pubblicata il 4 agosto sul sito federale. Graduatoria che indicava il Latina Calcio 1932 come prima società per integrare gli organici di serie C della nuova stagione sportiva.

Foto: Logo Latina