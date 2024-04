Serie C, il Foggia passa 3-0 in casa del Potenza. Vincono anche Novara, Pro Sesto e Novara

Tonfo casalingo per il Potenza, che cede 3-0 al Foggia nell’ultima gara del sabato del Girone C di Serie C, mentre si sono giocate ben quattro gare nel Girone A. Bene Novara e Pro Patria, che battono Legnano e Alessandria, risalendo in classifica. Successi importanti anche per Pro Sesto e Trento, che passano di misura su Lumezzane e Pro Vercelli.

Girone A

Alessandria – Pro Patria 1-2

Novara – Legnago Salus 2-0

Pro Sesto – Lumezzane 2-1

Trento – Pro Vercelli 1-0

Girone C

Potenza – Foggia 0-3

foto: Logo Serie C