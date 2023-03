Serie C, il Foggia crolla ad Avellino. Vincono Picerno, Juve Stabia e Fidelis Andria

Sono appena terminate le sfide delle 17:30 di Serie C, in campo il Girone C. Di seguito i risultati e i marcatori del pomeriggio:

Avellino – Foggia 3-2 ( 9′ D’Angelo (A), 47′ pt Marconi (A), 58′ e 74′ rig. Ogunseye (F), 91′ Di Gaudio (A))

Juve Stabia – Giugliano 2-1 (56′ e 84′ Pandolfi (JS), 61′ rig. Rizzo (G))

Latina – Turris 0-0

Monopoli – Fidelis Andria 1-2 (69′ Paolini (FA), 85′ Starita (M), 87′ Castellano (FA))

Taranto – Picerno 0-1 (28′ Kouda)

Foto: Twitter Logo Lega Pro Serie C