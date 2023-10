Serie C, il Foggia batte il Brindisi e si porta momentaneamente in vetta. Il Padova si fa raggiungere nel finale

Si sono concluse le due gare delle 16.15 di Serie C. Il Foggia batte 2-0 il Brindisi nel derby pugliese. Un successo che lancia i satanelli a 15 punti, momentaneamente in vetta al girone C insieme alla Juve Stabia.

Il Padova si fa raggiungere nel finale 1-1 dalla Pro Sesto.

Questi i risultati:

Foggia-Brindisi 2-0

Pro Sesto-Padova 1-1

Foto: logo Serie C