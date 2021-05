Serie C, il Fano pareggia 1-1 contro l’Imolese e retrocede in D

L’Imolese ottiene la salvezza preggiando 1-1 al termine di un playout al combattuto fino all’ultimo minuto e condanna l’Alma Juventus Fano alla retrocessione in Serie D. Romagnoli avanti all’82’ con il colpo di testa vincente di Masala ma ridotti in dieci due minuti dopo per l’espulsione di Torrasi. Il Fano ne approfitta e trova l’immediato pareggio con Montero. La squadra del tecnico Tacchinardi si getta disperatamente in avanti alla ricerca del gol vittoria ma in pieno recupero è provvidenziale l’intervento di Rossi su Barbuti. L’Imolese resta in Serie C per la quarta stagione di fila, mentre i marchigiani tornano in Serie D dopo cinque stagioni.