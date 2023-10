Serie C, il Crotone ribalta il Picerno. Pari tra Catania e Latina

Sono terminate le gare della settima giornata di Serie C con fischio d’inizio alle ore 16.15. In campo solo il Girone C:

Di seguito tutti i risultati finali:

> Girone C

Catania-Latina 1-1

Crotone-Picerno 2-1

Foto: logo Lega Pro