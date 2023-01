Serie C: il Crotone pareggia, il Catanzaro vince ancora e va “+8”

Nel pomeriggio si sono giocate alcune partite di Serie C, in campo i tre gironi (A, B e C) della terza divisione del campionato di calcio italiano. Nel Girone C è da segnalare la significativa, ed ennesima, goleada messa a segno dal Catanzaro: sempre più primo dopo il 4-0 rifilato all’Audace Cerignola. Le Aquile del Sud dominano la propria classifica con sessantatré punti in ventitré gare: venti vittorie e tre pareggi, zero sconfitte e un vantaggio di ben otto punti sul Crotone secondo. I cugini calabresi, invece, rallentano in virtù della rete del pareggio rimediata nel finale dal Monterosi Tuscia. Questo turno può rappresentare la svolta del campionato, i giallorossi del Catanzaro corrono spediti verso la Serie B diretta e hanno staccato, a distanza di sicurezza, gli Squali del Crotone. Questi i risultati:

GIRONE A

Juventus Next Gen-Renate 1-1

GIRONE B

Imolese-Torres 0-1

Montevarchi-Siena 1-2

Olbia-Rimini 1-1

Recanatese-San Donato 1-1

Reggiana-Alessandria 3-2

GIRONE C

Messina-Avellino 2-0

Catanzaro-Audace Cerignola 4-0

Foggia-Potenza 3-0

Giugliano-Latina 1-1

Monterosi Tuscia-Crotone 1-1

Pescara-Viterbese 1-0

Turris-Picerno 1-1

Foto: Twitter ufficiale Serie C