Serie C, il Crotone batte il Pescara e non molla il Catanzaro. Finisce 1-0 allo Scida

Il Crotone non molla il Catanzaro, battendo il Pescara allo Scida per 1-0 e mantenendosi a 6 lunghezze dalla capolista. Gara decisa da un gol nel finale, all’82’ di Vitale su colpo di testa.

Calabresi che quindi staccano definitivamente il Pescara per discorsi legati al secondo posto. Gli abruzzesi sono ora terzi con 39 punti, a -15 dal Crotone, ottenendo la terza sconfitta nelle ultime 4 partite.

Foto: twitter Crotone