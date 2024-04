Serie C, il Cesena cala il tris alla Recanatese. L’Avellino vince 1-0 contro il Benevento

Sono appena terminate le sfide di questa sera di Serie C, in campo il girone B e C. Di seguito i risultati.

Girone B

Arezzo – Torres 1-1

Cesena – Recanatese 3-0

Girone C

Juve Stabia – Crotone 1-1

Avellino – Benevento 1-0

Foto: Logo Serie C