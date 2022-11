Serie C, il Catanzaro vince lo scontro diretto. Crotone battuto 2-0 al “Ceravolo” nel derby di alta classifica

Il Catanzaro batte 2-0 il Crotone nell’attesissimo derby calabrese ai vertici della classifica del girone C di Serie C. Davanti a 12 mila spettatori al Ceravolo, è andata in scena una sfida di altissima intensità, che ha visto i padroni di casa imporsi 2-0, continuare la sua imbattibilità e allungare in maniera significativa in classifica, dopo il passo falso di Avellino di domenica scorsa.

Dopo un buon inizio del Crotone, gli uomini di Vivarini passano in vantaggio al 45′, a pochi secondi dalla fine del primo tempo, con bomber Iemmello. Nella ripresa, super inizio del Crotone, che pareggia. Ma il gol viene annullato tra le polemiche.

La gara si accende, i pitagorici provano a pervenire al pareggio, ma si sbilanciano, lasciando campo alle ripartenze del Catanzaro, che al 68′ trova il 2-0 con Curcio.

Gara in ghiaccio, nel finale rissa tra le panchine, nervi tesissimi. Volano cartellini da una parte e dall’altra. Finisce 2-0, spallata del Catanzaro al girone C. Gli uomini di Vivarini staccano i rivali di 4 lunghezze, segue ora il Pescara al secondo posto, con 3 punti di ritardo.

Foto: twitter Catanzaro