Serie C: il Catanzaro passa nel finale contro la Viterbese (3-2). Frenano Turris e Latina

È appena terminato il pomeriggio di Serie C. È un pomeriggio pieno di pareggi: l’Avellino non riesce andare oltre il pareggio con l’Audace Cerignola: 1-1 al Partenio. Pari a reti bianche, invece, in Turris–Monopoli e Virtus Francavilla–Latina. Passa nel finale il Catanzaro grazie alla rete di Curcio.

Avellino-Audace Cerignola 1-1

Catanzaro-Viterbese 3-2

Turris-Monopoli 0-0

Virtus Francavilla-Latina 0-0

Foto: Serie C Logo