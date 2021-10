Serie C, il Catanzaro batte la Fidelis Andria e ritrova il sorriso

La 7 a giornata del Girone C di Serie C si è chiusa in maniera inconsueta di martedì, e ha visto la vittoria del Catanzaro sulla Fidelis Andria per 3-1. Giallorossi avanti subito con Scognamillo e raggiunti nel finale di primo tempo da Benvenga. Due minuti dopo il pari però è Martinelli a riportare avanti i calabresi che al 90° con Verna trovano anche il tris e conquistano una vittoria dopo cinque pareggi di fila.

Catanzaro che torna al successo dopo 5 pareggi di fila e la vittoria alla prima giornata. Calabresi che salgono a 11 punti in classifica, a -6 dal Bari.