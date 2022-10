Serie C, il Catanzaro (avanti di due gol), si fa rimontare dall’Avellino. Accorciano Crotone e Pescara

Si sono concluse le gare di Serie C relative al girone C, delle 17.30. Frena il Catanzaro, che pareggia 2-2 in casa dell’Avellino, dopo essere stato avanti 2-0. Iemmello al 93′ sbaglia il rigore che avrebbe ridato i 3 punti ai calabresi. Accorciano Crotone e Pescara, entrambe vittoriose.

Ecco tutti i finali:

Audace Cerignola-Turris 2-1

1′ Malcore (AC), 36′ Maniero su rigore (T), 52′ Tascone (A)

Avellino-Catanzaro 2-2

4′ Sounas (C), 8′ Biasci (C), 60′ Gambale (A), 80′ Kanoute (A)

Crotone-Picerno 1-0

37′ Gomez su rigore

Gelbison-Fidelis Andria 0-0

Juve Stabia-Pescara 1-2

6′ Maselli (JS), 25′ Lescano (P), 78′ Cuppone (P)

Monopoli-Messina 2-0

26′ De Risio, 90’+3′ Fella

Potenza-Virtus Francavilla 2-2

5′ Caturano (P), 30′ Patierno su rigore (VF), 32′ Murilo (VF), 74′ Caturano (P)