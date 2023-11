Il Catania vince il recupero della seconda giornata di campionato di Serie C, per il girone C, imponendosi 2-0 sul campo del Brindisi. Gli etnei si impongono 2-0 grazie ai gol di Sarao e Bobic nella ripresa.

Un successo che rilancia gli etnei, dopo la sconfitta interna contro l’Avellino. Catania che sale a 15 punti in classifica. Il Brindisi resta a 10, terz’ultimo.

Foto: sito Catania