Serie C, il Catania vince 2-1 contro il Trapani. Parità in Vis Pesaro-Ascoli e Foggia-Casertana

Sono terminati gli anticipi del venerdì del quindicesimo turno di Serie C. Nel Girone A gol e spettacolo fra Caldiero Terme e Lumezzane, finisce 2-2. Passando al Girone B l’Ascoli agguanta il pari in casa della Vis Pesaro in pieno recupero, 1-1 il punteggio finale. Chiudiamo con il Girone C: il Catania vince 2-1 il derby col Trapani, reti bianche fra Foggia e Casertana.

Girone A

Caldiero Terme-Lumezzane 2-2

20′ Monachello (L), 55′ Marras (C), 82′ Filiciotto (C), 88′ Piga (L)

Girone B

Vis Pesaro-Ascoli 1-1

64′ Cannavo (V), 90+4′ Corazza (A)

Girone C

Catania-Trapani 2-1

44′ Castellini (C), 50′ Celiento (T), 58′ Inglese (C)

Foggia-Casertana 0-0

Foto: Logo Serie C