Serie C, il Catania cade all’esordio: vince il Crotone 1-0

Catania e Crotone hanno aperto al Massimino la prima giornata del Girone C di Serie C, in un avvio amaro per i padroni di casa, che escono sconfitti nell’esordio casalingo per 0-1. A regalare i tre punti al Crotone è stato Tribuzzi, che ha segnato la decisiva rete dello 0-1 al minuto 66′. Colpo importante del Crotone, che non avrebbe potuto iniziare meglio il proprio campionato. Inizia male invece il percorso dei siciliani, che non portano a casa nulla davanti ai 18.800 spettatori presenti.