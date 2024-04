Serie C, il Catania batte il Benevento e va ai play-off. Bene anche l’Audace Cerignola

Si sono concluse le gare del girone C di Serie C, valide per il 38° ed ultimo turno di campionato. Netto successo per l’Audace Cerignola, che travolge il Giugliano e si garantisce un posto nei play-off. Play.off a cui prenderanno parta anche il Latina, nonostante il k.o. con il Taranto, ed il Catania, vittorioso sul Benevento, grazie alla vittoria della Coppa Italia di categoria. Questi tutti i risultati delle dieci partite giocate oggi:

Audace Cerignola-Giugliano 3-0

Avellino-Crotone 1-0

Brindisi-Turris 1-2

Casertana-Sorrento 5-2

Catania-Benevento 1-0

Juve Stabia-AZ Picerno 3-2

Latina-Taranto 1-2

Monopoli-Messina 2-1

Monterosi Tuscia-Foggia 1-0

Potenza-Virtus Francavilla 0-0

Foto: logo Serie C