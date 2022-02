Serie C, il calendario dei playoff e playout: si parte il 1° maggio, si chiude il 12 giugno

La Lega Pro ha comunicato le date di play off e play out di Serie C. Gli spareggi per la promozione in Serie B prenderanno il via il primo maggio con il primo turno in cui si scontreranno squadre degli stessi gironi, mentre dall’8 maggio prenderà il via la fase nazionale che promuoverà le squadre che parteciperanno alla final four che si disputerà dal 25 maggio al 12 giugno. I play out invece si giocheranno il 7 e 14 maggio. Questo il calendario completo:

PLAY OFF FASE PLAY OFF DEL GIRONE

1° Turno – Gara unica Domenica 01 Maggio 2022

2° Turno – Gara unica Mercoledì 04 Maggio 2022

FASE PLAY OFF NAZIONALE

1° Turno – Gara di Andata Domenica 08 Maggio 2022

1° Turno – Gara di Ritorno Giovedì 12 Maggio 2022

2° Turno – Gara di Andata Martedì 17 Maggio 2022

2° Turno – Gara di Ritorno Sabato 21 Maggio 2022

FINAL FOUR

Semifinali

Gara di Andata Mercoledì 25 Maggio 2022

Gara di Ritorno Domenica 29 Maggio 2022

Finale

Gara di Andata Domenica 05 Giugno 2022

Gara di Ritorno Domenica 12 Giugno 2022

PLAY OUT

Gara di Andata Sabato 07 Maggio 2022

Gara di Ritorno Sabato 14 Maggio 2022

Foto: logo Lega Pro