Serie C, il Benevento spreca due gol di vantaggio a Crotone. Pari anche per il Catania

Concluso il turno infrasettimanale anche in Serie C. Il Benevento avanti 2-0 a Crotone fino all’85’, si fa beffare da una doppietta di Tumminiello che frena la corsa delle streghe in vetta alla classifica. Pari anche per il Catania, il Messina perde 3-1 in casa contro la Cavese.

Questi i risultati:

Messina-Cavese 1-3

20′ Petrungaro (M), 40′ Diop (C), 61′ Fella (C), 64′ Vigliotti (C)

Crotone-Benevento 2-2

42′ Manconi (B), 47′ Lamesta (B), 84′ e 96’Tumminello (C)

Foggia-Audace Cerignola 0-1

73′ Paolucci

Turris-Catania 1-1

53′ Inglese (C), 74′ Ekuban (T)

Foto: logo Serie C