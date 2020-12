Serie C, il Bari viene raggiunto nel finale dal Palermo (1-1). Continua a vincere il Renate, tutti i risultati delle 15

Il diciassettesimo turno di Serie C è quasi terminato, la maggior parte delle gare era in programma alle ore 15.00 e tra queste spicca l’ennesimo successo per il Renate, 2-1 sul campo della Juventus U23 e conferma del primo posto con un bel +4 sulle inseguitrici nel Girone A.

Stop del Bari, è 1-1 al Barbera contro il Palermo che trova il gol del pari all’88’ con Lucca. Vittoria di misura per l’Avellino sulla Vibonese, decide un autogol di Vitiello.

Ecco tutti i risultati delle 15.00:

GIRONE A

AlbinoLeffe-Piacenza 1-1

Como-Livorno 1-0

Juventus U23-Renate 1-2

Pergolettese-Alessandria 0-1

Pistoiese-Novara 2-0

Pro Patria-Giana Erminio 1-0

Pro Sesto-Grosseto 1-2

Pro Vercelli-Pontedera 2-2

GIRONE B

Mantova-Gubbio 1-2

GIRONE C

Avellino-Vibonese 1-0

Bisceglie-Teramo 1-0

Catania-Catanzaro 1-1

Palermo-Bari 1-1

Viterbese-Virtus Francavilla 2-2

