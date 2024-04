Serie C, i verdetti dell’ultima giornata nel girone A: Pro Sesto in D. Arzignano e Pergolettese sorridono

Si è conclusa la regoular season del Girone A di Serie C. Girone che aveva già decretato alcuni verdetti: l’Alessandria già in D, vede affiancarsi dalla Pro Sesto che perde e visti i 9 punti di svantaggio con l’Arzignano, va in quarta Serie . Sorridono Arzignano, Albinoleffe e Pergolettese. Si giocherà quindi una sola gara dei playout tra Novara e Fiorenzuola.

I risultati finali dell’ultima giornata del Girone A:

Albinoleffe – Lumezzane 2-3

1′ Cannavò (L), 26′ Capelli (L), 57′ Gusu (A), 72′ Doumbia (A), 87′ Calì (L)

Alessandria – Vicenza 1-2

37′ rig. Busatto (A), 87′ Busato (V), 95′ rig. Ferrari (V)

Arzignano – Atalanta U23 1-1

1′ Cissè (At), 26′ Mattioli (Ar)

Giana Erminio – Pergolettese 0-1

78′ Arini

Mantova – Legnago 1-1

45′ Rocco (L), 52′ Muroni (M)

Novara – Fiorenzuola 2-0

25′ Urso, 45′ Urso

Padova – Triestina 3-2

22′ Bortolussi (P), 40′ Vertainen (T), 54′ Redan (T), 62′ Faedo (P), 81′ Dezi (P)

Pro Sesto – Pro Patria 1-0

59′ rig. Fornito

Trento – Renate 1-0

81′ rig. Anastasia

Virtus Verona – Pro Vercelli 0-1

4′ Contaldo

La classifica finale:

Mantova 80

Padova 77

L.R. Vicenza 71

Triestina 64

Atalanta U23 59

Legnago Salus 56

Giana Erminio 53

Pro Vercelli 53

Lumezzane 53

Trento 51

Virtus Verona 47

Pro Patria 46

Albinoleffe 45

Pergolettese 45

Renate 45

Arzignano Valchiampo 44

Novara 43

Fiorenzuola 38

Pro Sesto 35

Alessandria (-3) 20

Foto: logo Lega Pro